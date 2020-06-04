شاب يستعرض مهارات خارقة بدراجة هوائية... فيديو

يحتاج ركوب الدراجات الهوائية إلى أن يكون الشخص لديه القدرة على حفظ توازنه أثناء الحركة، حتى لا يسقط أرضا.

لكن في بعض الحالات يتطلب ركوب تلك الدراجات إلى مهارات عالية بل وقدرات خارقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحركة على إطار واحد أو الوقوف على مقعد الدراجة خلال حركتها.

BMX biker displays impressive 'bike surfing' skills pic.twitter.com/bxo9Ayy2ps — The Sun (@TheSun) June 4, 2020

ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قدرات خارقة يمتلكها شاب استطاع أن يتحرك بدراجته على طرق منحنية متخلل المارة، بينما يقف على مقعد الدراجة وذراع القيادة دون أن يرتكب أي خطأ بسيط يؤدي إلى سقوطه.

ويعد ركوب الدراجات الهوائية بهذه الطريقة من المهارات، التي يحتاج أداؤها إلى تدريب كبير، لأنها تتطلب امتلاك الشخص قدرا كبيرا من القدرة على حفظ توازن الجسم، خاصة عند السير على طرق منحنية يتغير مستوى ارتفاعها من مكان إلى آخر.