محمد هنيدي يعلق على تصريحات مسيئة للكويتيين منسوبة له

علق الممثل المصري محمد هنيدي على تصريحات اعتبرت مسيئة للكويت منسوبة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ورد هنيدي على تغريدة منسوبة له بحساب يحمل نفس اسمه وصورته على تويتر جاء بها: "ما تلموا المحافظة 19 بتاعتكم بقى يا عراقيين".

والمحافظة 19 هو الرقم الذي اعتمده العراق عقب احتلال الكويت في 1990، باعتبارها محافظة عراقية وليست دولة مستقلة.

التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي https://t.co/pa2BkvoY9t — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 3, 2020

​وهي التغريدة التي أثارت غضبا واسعا وتداولها عدد من مستخدمي تويتر وشنوا هجوما كبيرا على هنيدي.

فعلق هنيدي على حسابه الرسمي الموثق على توير: "التويتة مفبركة ومش محتاج كل يوم انفي تويتة.. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

وتأتي هذه التغريدة في إطار موجة من الغضب لدى عدد من مستخدمي تويتر في مصر، بعد فيديو اعتبر مسيء للمصريين نشرته فتاة كويتية تهاجم فيه المصريين العاملين في بلدها.