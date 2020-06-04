لحظة إخراج سمكة عملاقة من المياه… فيديو

يعد صيد الأسماك من المهن، التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من البشر في كسب أرزاقهم، ويختلف حجم الاستثمار فيها من دولة إلى أخرى، فبينما تكون مصدر دخل هائل لبعض الدول، تسعى دول أخرى لتطوير نشاطها في هذا المجال.

تمكن صيادون هنود من اصطياد سمكة ضخمة يصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام، وذلك بعدما رفعت البلاد حظر الصيد السنوي في 31 مايو/ أيار الماضي.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة إخراج سمكة ضخمة من المياه، مشيرة إلى أن الصيد كان قد توقف بسبب الحظر وأزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، التي أثرت على أنشطة البشر في العالم بأثره.