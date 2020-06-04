طرق بسيطة تكشف التنصت على هاتفك

أعلن رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة " تليكوم ديلي"، دينيس كوسكوف، أن البرامج والتطبيقات التي تم تحميلها على الجهاز دون علم الشخص، تكون مؤشرا على أنه يتم التنصت على الهاتف.

وفي حديث مع مجلة "برايم"، قال كوسكوف إن إيقاف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ أو إعادة تشغيله تدل أيضا على أنه يتم التنصت على الجهاز (ولكن ليس في كل الأحوال، يمكن أن يكون هناك خطأ في عمل الهاتف)، وأضاف أنه عندما يسخن الهاتف كثيرا حتى في وضع "النوم"، بالإضافة إلى انتهاء الشحن بسرعة كبيرة، كلها علامات تدل على أن الجهاز مراقب.

ووفقا للخبير، هناك أنواع مختلفة للتنصت منها القانونية ومنها غير القانونية، ومن الصعب جدا تحديد النوع كونه يتم استخدام معدات باهظة الثمن للتنصت.

ونصح الخبير بالانتباه إلى انتهاء الشحن بسرعة، لأن ذلك يعني، في أغلب الأحيان، وجود برامج تعمل في الخفية دون علم الشخص.