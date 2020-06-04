بريطاني لرجل باكستاني: أتعتقد أنك مميز... أنت محظوظ لأنك في إنجلترا

ونشر المدوّن ورليمان على "تويتر" مقطع فيديو لحديث بين السائق الباكستاني والمواطن البريطاني، الذي وصفه المدوّن بأنه عنصري.

وقال البريطاني لصاحب سيارة الأجرة: "أتعتقد أنك مميز، لا عجب أن الهنود يقصفونكم... لن تربحوا تلك المعركة أبدا".

“You’re from Pakistan. You think you’re fucking special. No wonder the Indians are bombing you.”



A racist British man vilifies a Muslim cab driver, telling him he’s “lucky” to be in England. pic.twitter.com/GUCnFZhSHp — CJ Werleman (@cjwerleman) June 3, 2020

وتابع البريطاني: هذه إنجلترا وأنت تعمل هنا في إنجلترا وعليك أن تحترم هذه البلاد... أنت محظوظ لأنك موجود في إنجلترا.

ورد السائق، قائلا: "شكرا جزيلا لكم سيدي... أنا سأنشر مقطع الفيديو على فيسبوك... نحن لسنا هنا لنتسابق".

في سياق متصل، اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".