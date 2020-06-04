دراسة: مناعة البعض قد تمكنهم من التغلب على كورونا

كشفت دراسة حديثة أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم مناعة قوية تمكنهم من مقاومة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

قال موقع "ساينس آلارت" الأمريكي إن الدراسة الحديثة توصلت إلى أن أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص قد تواجه فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بقوة منذ البداية، خاصة مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم التعرض للفيروس.

ولفت الموقع إلى حدوث ظاهرة يطلق عليها "التفاعل المتبادل"، مشيرة إلى أن نوعا من الخلايا المساعدة المتطورة تظهر استجابة لفيروس آخر، مع عامل ممرض مشابه لم يكن معروفا من قبل.

وأضاف: "قد يتم ترك هذه الخلايا التائية بسبب تعرض الأشخاص سابقا لفيروس تاجي مختلف، على الأرجح واحدة من الأربع التي تسبب نزلات البرد"، مشيرا إلى أن الأمر يصبح بينهما أشبه بسباق تسلح بين الفيروس الذي يريد التكاثر والجهاز المناعي الذي يريد القضاء عليه".

وأوضح أن الخلايا المساعدة يمكن أن تساعد في توليد استجابة مناعية أسرع وأقوى، لمواجهة الفيروس، الذي تسبب في أكثر من 6 ملايين إصابة، ونحو 400 ألف حالة وفاة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.