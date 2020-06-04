أحمد السقا يكشف عن نتائج فحص كورونا له ولزوجته بعد "العزل الصحي"

كشف الفنان المصري، أحمد السقا، عن النتيجة النهائية الخاصة بفحص فيروس "كورونا" المستجد، الذي أجراه مع زوجته مها الصغير.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، كتب أحمد السقا: ""أنا وزوجتي بخير الحمد لله. التحليل طلع وكله تمام وربنا يشفي كل من أصيب".

© Photo / Instagram/ ahmedelsakaeg بيان الفنان المصري أحمد السقا بشأن نتائج فحص فيروس "كورونا" المستجد هو وزوجته

وكان أحمد السقا وزوجته مها الصغير خضعا لـ"عزل صحي" بعد إجراء فحوص طبية، للكشف عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن تلك الفحوصات تأتي بعدما أعلنت الإعلامية دينا حويدق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتشارك مها الصغير، زوجة السقا، في تقديم برنامج "Its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن أحمد السقا وعائلته خضعوا للعزل المنزلي بعد إجراء الكشف الطبي

وإضافة إلى دينا حويدق، توجد قائمة من الإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرا مثل كريم رمزي ومآثر المرصفي، وريهام السهلي وآية عبد الرحمن، إضافة إلى إلهام نمر المذيعة في التلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

يذكر أن أحمد السقا شارك رزان مغربي في تقديم برنامج "إغلب السقا" مؤخرا، الذي تم عرضه يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "mbc"، حيث تم استضافة نجوم من مصر والوطن العربي.