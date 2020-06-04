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    فيتامينات

    هل تنتهي صلاحية الفيتامينات... ماذا يحدث للجسم حال تناولها

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    يمتلك الكثير منا قسما في خزانة الأدوية يخص الفيتامينات والمكملات الصحية الأخرى، ولكن الملايين يتساءلون عما إذا كانت آمنة وصالحة للاستهلاك بعد انتهاء تاريخها.

    لا تنتهي صلاحية الفيتامينات بنفس طريقة الطعام في خزانة المطبخ، ومع ذلك فإن المكملات الغذائية تصبح أقل فعالية مع مرور الوقت، ويتفاوت التأثير من حيث الدرجة والسرعة بحسب كل فيتامين، وفق ما أكدته الدكتورة سارة بروير لموقع "نت دكتور".

    تونس، كورونا، أبريل/ نيسان 2020
    © AP Photo / Hassene Dridi
    طريقة سهلة للحصول على فيتامين "د" دون تناول الأدوية
    وأكدت بروير أن صلاحية الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء والدهون تنتهي مع مرور الوقت، مثل الريتينول (فيتامين أ) والثيامين (فيتامين ب 1) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) والنياسين (فيتامين ب 3)  وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5) والبيوتين (فيتامين ب 7) والفولات (فيتامين ب 9)، موضحة أن "الفيتامينات عبارة عن جزيئات دقيقة نسبيا تتحلل مع مرور الوقت، وبعضها يتحلل بشكل أسرع بالمقارنة مع أنواع أخرى".

    وعن أكثر الفيتامينات التي تتسم بعد الاستقرار، قالت بروير إنه "فيتامين سي"، مشيرة إلى أنه يفقد ما يصل إلى الثلثين أثناء معالجة الطعام والطبخ والتخزين، كما تفقد عصائر الفاكهة بسرعة محتواها من "فيتامين سي" عند تعرضها للهواء حتى لو تم وضعها في الثلاجة.

    وأشارت إلى أن "فيتامين سي" يفقد كل خواصه تقريبا في غضون 14 يوما.

    وعلى النقيض، قالت الدكتورة سارة بروير إن المعادن عناصر كيميائية مستقرة ولا تنكسر مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والزنك واليود والفلوريد والنحاس والسيلينيوم والمنغنيز.

    ما هو متوسط ​​العمر الافتراضي للفيتامينات؟

    أجابت بروير أنه تم تصميم الفيتامينات عالية الجودة لتعويض فقدان الفعالية طوال فترة صلاحيتها.

    وتابعت "وفقا للمنتج، فقد تكون مدة الصلاحية عاما أو عامين أو 3 أعوام أو أكثر، فيما تميل الفيتامينات القابلة للمضغ إلى التحلل بشكل أسرع لأنها تمتص الماء بسهولة أكبر".

    وذكرت أنه يتم اختبار مكملات الفيتامينات والمعادن ذات الجودة العالية التي يتم تصنيعها وفقا للمعايير الصيدلانية، المعروفة باسم ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، وذلك من أجل ضمان اتساق الجرعة وأن كل قرص أو كبسولة لا يزال يحتوي على المستوى المذكور من الفيتامينات والمعادن في نهاية عمره.

    ونوّهت سارة بروير أيضا إلى أن الطريقة التي تخزن بها المكملات الغذائية تؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بطاقتها القصوى وتأثيرها الفعال، ونصحت أنه "يجب دائما تخزين المكملات الغذائية في عبواتها الأصلية في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس ويفضل أن تكون في خزانة مظلمة".

    وقالت إن بعض المنتجات مثل "فيتامين إي" وزيت السمك والبروبيوتيك أقل استقرارا في درجة حرارة الغرفة وقد تفقد قوتها.

    هل من الآمن تناول الفيتامينات بعد انتهاء صلاحيتها؟

    تصبح الفيتامينات التي تجاوزت عمرها الافتراضي أقل فعالية مقارنة بالسموم، ومع ذلك إذا لاحظت أي تغير في لونها أو رائحتها، فتخلص من الزجاجة أو العبوة على الفور واستبدلها بأخرى جديدة، وقد تكون الفيتامينات المتعفنة أو الرطبة غير آمنة للاستخدام.

    وتقول دكتورة بروير: "بعد انقضاء تاريخ الصلاحية سوف يتدهور مستوى الفيتامينات إلى أقل من الكميات المذكورة، وقد تبدأ في ملاحظة ذلك من الألوان والروائح الكريهة، ومن غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير ضار ولكنها لن توفر نفس الفائدة من استكمال تناولك الغذائي من الفيتامينات".

    ما هي الآثار الجانبية لتناول الفيتامينات منتهية الصلاحية؟

    في حين أن تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية الأخرى قد لا يكون ضارا، فقد يكون مضيعة للوقت والمال.

    كيفية التخلص من الفيتامينات منتهية الصلاحية؟

    هناك عدة طرق مختلفة للتخلص من الفيتامينات منتهية الصلاحية، وقد تكون بعض الصيدليات مستعدة للتخلص منها باستخدام نفس المسار الذي تستخدمه للأدوية غير المرغوب فيها أو القديمة، كما تقول الدكتورة بروير.

    وتوصي إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بخلط الأقراص أو كبسولات الفيتامينات منتهية الصلاحية مع فضلات القطط أو الرواسب المتبقية بعد تخمير القهوة، ثم وضعها في حقيبة مغلقة بحزم ورميها في سلة المطبخ.

    وتشدد الدكتورة سارة بروير بعدم إلقاء الفيتامينات منتهية الصلاحية في المرحاض لأنها قد تتسرب إلى إمدادات المياه.

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