ظهور "قرية الأشباح الضائعة" بعد 63 عاما على اختفائها... صور

ينتظر المواطنون ظهور قرية "الأشباح الضائعة" في أحد المواقع الأثرية في إيطاليا بعد اختفائها مدة 63 عاما تحت المياه.

يطلق المواطنون على قرية "فابريش دي كاريجين" الغارقة اسم "قرية الأشباح الضائعة" بعد أن غمرتها بحيرة اصطناعية في إيطاليا عام 1953.

ويعمل موظفو السد على تفريغ المياه مما سينقص منسوب مياه البحيرة الاصطناعية الذي سيؤدي بدوره لظهور القرية القديمة.

وغرقت القرية عام 1963 عندما بني سد في المنطقة الذي تشكلت خلفه بحيرة "فاجلي" الاصطناعية التي ابتلعتها منذ ذلك التاريخ.

ويعود تاريخ "قرية الأشباح" كما يسميها البعض، إلى القرون الوسطى حيث بنيت كسكن لعمال المناجم.

ويعمل القائمون على السد والبحيرة على تصريف المياه من أجل أعمال الصيانة، في حدث تم لآخر مرة قبل 26 سنة في عام 1994.

Inspired or not, the parallels of Village of Fabbriche di Careggine in Italy with #DarkSouls New Londo Ruins are astonishing.

Miyazaki said in the Design Works French Mont Saint-Michel informed the architecture, but this seems to be much closer actually.

Check it out: pic.twitter.com/34EcBeU177 — Cyangmou (@cyangmou) June 4, 2020

وكتبت لورنزا جيورجي، ابنة محافظ المنطقة السابق: "أبلغكم أنه من مصادر معينة أعلم أنه سيتم تفريغ بحيرة فاجلي في عام 2021".

Underwater 'ghost village' frozen in time set to resurface and you can visit https://t.co/79klFpGL5K pic.twitter.com/igUbPjPDGs — Daily Mirror (@DailyMirror) June 4, 2020

وبحسب صحيفة "ذا صن" سيبدأ تفريغ البحيرة اعتبارا من عام 2020 ولكن ظهور القرية بشكل كامل، من المحتمل أن يكون في عام 2021.

وزار أكثر من مليون شخص بقايا "قرية الأشباح" عندما ظهرت لآخر مرة، والتي غابت لأعوام، حيث تتميز بتصميمها الغريب من القرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، وتم إخلائها بشكل كامل في عام 1947، قبل 7 سنوات من غمرها.