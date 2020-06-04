رجل دين مصري بارز يثير ضجة بكلامه عن "غشاء البكارة" لدى الإناث... فيديو

أثار الداعية الإسلامي الشهير، خالد الجندي، اليوم الخميس، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن غشاء البكارة لدى الإناث.

وقال الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" المصرية إنه "لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة"، ولفت إلى أن البكارة المقصود بها عدم السبق للفتاة الزواج.

وتابع الجندي وهو عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن "ما يثار حول فض غشاء البكارة فى ليلة الزفاف ليس إلا فلكلورا جاء عن جهل وعدم علم، فاذا كان للبكورة غشاء، فان للشرف علامة، والله ستير، كيف من يستر الناس يضع علامة للشرف".

وأكد أنه استنادا للأطباء، "فهناك 6 أنواع من غشاء البكاء، نوعان منهما لا يتم فضهم وبالتالي وجوده لا يدل على طهر أو عدم وجوده يدل فجر".

وتساءل الجندي: هل رتب الشرع أحكامًا لغشاء البكارة؟ وعلّق على ذلك أن هذا لم يحدث، الله منع البشر من الحكم على البشر، فسيحضر لهم غشاء بكارة لكي يحكموا على بعض؟ هذا ليس صحيحا".

وأضاف خالد الجندي أن الجهل هو من صنع مفهوم "فض غشاء البكارة"، مشيرا إلى أن هذا ترتب عليه انتشار داخل الأوساط الجاهلة عادات التباهى بالدماء التي تسال في ليلة الزفاف.