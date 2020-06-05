بعد حوادث متكررة... رواد مواقع التواصل يشبهون صيدلية في مصر بـ"مثلث برمودا"... صور

تتعرض إحدى الصيدليات المعروفة في مدينة المنصورة شمالي مصر، إلى حوادث متكررة متشابهة، مما جعل بعض رواد مواقع التواصل يطلقون عليها "مثلث برمودا".

فقد شهدت عاصمة محافظة الدقهلية، مساء الخميس، وللمرة الثانية خلال شهر والثالثة خلال 6 أشهر، حادث اقتحام سيارة لـ"صيدلية البسطويسي" المعروفة في المدينة، مما أدى إلى تحطم سيارة مالك الصيدلية وسيارات أخرى.

وبعد أن جرى القبض على سائق السيارة المقتحمة، أكد أنه كان يقود سيارته وفجأة اختلت عجلة القيادة بين يديه، وعندما حاول الضغط على الفرامل فوجئ بأنه ضغط على دواسة البنزين بالخطأ.

انا مش فاهمة والله هيا دى صيدلية البسطويسي ولا مثلث برمودا😂😂😂 pic.twitter.com/Yl75Jg0xiY — سولے💙 (@SalwaOs33886701) June 5, 2020

وحاول السائق تفادى اقتحام الصيدلية، لكنه اصطدم بعدد من السيارات الأخرى.

ووفقا لموقع "البوابة نيوز"، فإن هذه الصيدلية تعرضت لأكثر من حادث اقتحام سيارة لها بسبب السرعة الزائدة، مما كبدها خسائر فادحة، آخرها حادث لسيارة تقودها فتاة مطلع شهر مايو/أيار الماضي أدى إلى انقلاب المركبة داخل الصيدلية.

الصيدليه اللي بيدخلها عربيات اكتر من الزباين 😨

للمرة الرابعه في فترة بسيطة

بجد ربنا يلطف #صيدليه_البسطويسي pic.twitter.com/zLBEEWmoSd — (Rania Abo Zied) (@Rania_abozied) June 5, 2020

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اقتحمت سيارة الصيدلية عقب دهسها شخصا كان يسير أمامها، فيما تحدث سكان المنطقة عن حوادث أخرى مشابهة تعرضت لها نفس الصيدلية في أوقات سابقة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور صلاح البسطويسي صاحب الصيدلية أنها المرة الثالثة التي تحدث مثل هذه الحادث فيها.

الصيدليه اللي بيدخلها عربيات اكتر من الزباين 😨

للمرة الرابعه في فترة بسيطة

بجد ربنا يلطف #صيدليه_البسطويسي pic.twitter.com/zLBEEWmoSd — (Rania Abo Zied) (@Rania_abozied) June 5, 2020

وأضاف أن جميع الفيديوهات الخاصة بالحادثة والحوادث السابقة تؤكد أن هناك استهتارا واضحا من قبل الشباب أثناء القيادة واستغلالهم تقاطع الشارع في عمل حركات بالسيارة بشد فرامل اليد "تخميس" بالسيارة.

صباح الخير الراجل بتاع صيدلية البسطويسي صعبان عليا قوي. — لماذا نحن هنا؟ (@Reem_adel98) June 5, 2020

وأوضح أن تلك الحركات بالسيارة تؤدي إلى خروج السيارة عن سيطرة قائدة وتنقلب لتصطدم بواجهة الصيدلية، مشيرا إلى أنه قام بعمل حواجز أسمنتية وحديدية أمامها لتجنب الحوادث بعدما اقتحمت سيارة في الحادثة الماضية الصيديلة وانقلبت بداخلها.

صيدلية البسطويسي المفروض يكون لها مكان في موسوعة جينيس علي اللي بيحصل فيها ده و الله 😢😢 — Mona (@monamohamed836) June 5, 2020

وتعرضت الصيدلية لموجة من السخرية والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحوادث التي تتعرض لها خلال وقت قصير مما دفع بعضهم لوصفها بـ"مثلث برمودا".