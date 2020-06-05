شركة "بي أم دبليو" تطلق طرازا فاخرا ... فيديو وصور

كشفت شركة "بي أم دبليو" عن سيارة الفئة الرابعة كوبيه "BMW 4-Series Coupe" الجديدة رسميا بعد العديد من الدعايات والتسريبات على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وبغض النظر عن تصميم الشبكة الأمامية، تبدو سيارة "BMW 4-Series" الجديدة أنيقة ورياضية، خصوصاً من حيث الطريقة التي تمييزها عن سيارة الفئة الثالثة التي تعتبر عائلية أكثر.

ويتم توفير الطاقة من خلال محرك توربو بستة أسطوانات متتالية سعة 3.0 لتر والذي ينتج 374 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

NEWS FEED BMW launches new 4 Series Coupe with a bucktooth grille https://t.co/xxDJZvMBrW pic.twitter.com/AXllRbWDPw — Buy My Property For Cash (@BuyMyPropUK) June 5, 2020

من حيث السلامة، نجد عدداً كبيراً من ميزات الأمان مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار مع مساعد التوجيه، ومعلومات حدود السرعة، الموجودة في الفئة الثالثة.

The next chapter in the Coupé tradition shaped by the legendary BMW models that came before. Meet the new 4 Series Coupé.#THE4 #EnjoyEveryEdge pic.twitter.com/8uSr0jBGrx — BMW South Africa (@BMW_SA) June 4, 2020

بالإضافة إلى حزمة مساعدة القيادة الأكثر عصرية، والتي تضيف تحكما في السرعة مع التوقف والانطلاق، مع تجنب الاصطدام الجانبي، والكبح الخلفي التلقائي في حالات الطوارئ.

The all-new BMW 4 Series Coupé (M440i xDrive) with M Performance Parts... What do we all think? pic.twitter.com/TauHg3kK0w — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) June 2, 2020

وأصدرت مجموعة "بي أم دبليو"، في وقت سابق، تقريرا سنويا أشارت فيه إلى أن انتشار الفيروس التاجي وعواقبه، من المتوقع أن يكون لها تأثيرا سلبيا على حجم الإمدادات في جميع الأسواق الرئيسية في عام 2020.