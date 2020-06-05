تعرف على 10 أطعمة دمجها مع بعض يتحكم بالشهية وينقص الوزن

يشكو الكثيرون من عدم قدرتهم على التحكم في الشهية وخاصة عند اتباع حميات غذائية وتناول الطعام الصحي المنخفض السعرات الحرارية وممارسة التمرينات الرياضية؛ من أجل فقدان الوزن الزائد.

ووفقا لموقع "pinkvilla"، هناك العديد من الأطعمة الصحية التي تحقق نتائج مدهشة في خفض الوزن الزائد والتحكم بالشهية عند دمجها عند تناولها باعتدال، ومنها:

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تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتينات النباتية، وتعتبر مصدرا جيدا للدهون الصحية، بالإضافة إلى أنها منخفضة الكربوهيدرات، ومزجها بدقيق الشوفان الغني بالعديد من العناصر والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة وألياف البيتا جلوكان القابلة للذوبان، يؤدي لإنقاص الوزن والتحكم بالشهية.

العسل والليمون

يعتبر مزج العسل بالليمون، وجبة فعالة لفقدان الوزن، حيث يعززان من عملية الأيض، بالإضافة لاحتوائهما على عدد قليل من السعرات الحرارية، وتطهيرهما الجسم من السموم التي يؤدي تراكمها لإبطاء عملية فقدان الوزن.

ومزج العسل بالليمون يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي تُشعر الجسم بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، ومن المفضل تناول هذا المزيج على معدة خالية ويمكن إضافة القليل من القرفة.

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من الأطعمة المفيدة التي يجب مزجها سويا هي الجزر والطحينة، فالجزر من أكثر الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر ومصدر جيد لعدة فيتامينات، كما تحافظ الطحينة على نشاط الأمعاء.

السبانخ والموز

يعتبر السموثي المصنوع من الموز والسبانخ مزيجا صحيا يساعد الجسم على التحكم في الشهية وفقدان الوزن، فالموز منخفض السعرات الحرارية والدهون بالإضافة لاحتوائه على عناصر تتحكم في هرمون الجوع لفترات طويلة، والسبانخ يحتوي على كميات كبيرة من البروتين تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على نمو عضلات الجسم بشكل صحيح.

الفلفل الحار والدجاج

يعتبر البروتين عنصرا فعالا في تقليل الوزن الزائد، والدجاج، وخاصة منطقة الصدر، يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، ومزج الدجاج بالفلفل الحار الذي يتحكم في الشهية ويزيد معدل الحرق في الجسم، يساعد الجسم على فقدان العديد من الكيلوغرامات الزائدة.