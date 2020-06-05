الشرطة عاجزة عن كشف السبب... رجل يستلم وجبات البيتزا منذ 9 أعوام دون أن يطلبها

يتلقى مواطن منذ حوالي 9 أعوام حتى اليوم، وجبات طعام لم يطلبها شخصيا، من داخل مدينته وخارجها، ما سبب مشكلة كبيرة لحياته.

وقال فان جان لاندخيم (65 عاما)، وهو مواطن بلجيكي يعيش في مدينة صغيرة، أنه يشعر بالانزعاج الكبير من تكرار استلامه وجبات الطعام الجاهز منذ حوالي 9 سنوات من اليوم من دون طلبها.

وبحسب صحيفة "يورونيوز" فقد بدأ الأمر عندما تلقى الرجل قبل 9 سنوات كمية كبيرة من البيتزا التي لم يطلبها، عندها ظن أن هذا مجرد خطأ لن يتكرر.

لكن الوجبات السريعة استمرت بالوصول إلى منزله الواقع في مدينة تورنهاوت بإقليم أنتويرب منذ 9 سنوات حتى اليوم.

وبحسب الرجل، تصل الطلبات من داخل مدينه وخارجها، وأن هذه الطلبات تصل أحيانا في أوقات متأخرة من الليل وفي أيام العطل، ما يسبب إزعاجا كبيرا.

ونوه إلى أنه يرفض استلام هذه الطلبات ولا يدفع ثمنها، وقال: "أشعر بالخوف عندما أسمع جرس المنزل، أو صوت دراجة في الشارع، لأنها من الممكن أن توكن طلبية بيتزا جديدة".

ونوه الرجل البلجيكي إلى أنه لم يعد قادرا على النوم بسبب هذه الوجبات، وأنها أصبحت مصدر قلق كبير له.

وأشار إلى أنه في يوم يواحد فقط وصله حوالي 10 طلبيات ما سبب خسائر لأحد المطاعم بلغت قيمتها حوالي 450 يورو.

وبحسب الصحيفة، لم تتمكن الشرطة حتى اليوم من معرفة سبب هذه المشكلة، أو الوصول إلى الأشخاص الذين يقومون بطلب هذه الوجبات، لكنها أشارت إلى وجود مشكلة أخرى مشابهة لدى أحد سكان المنطقة.