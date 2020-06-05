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    فيتامين د

    5 خرافات "قاتلة" يتم ترويجها عن المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات

    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
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    يتناول الكثير من الناس المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات من دون ضوابط أو معايير طبية سليمة، ما يجعلهم عرضة لمخاطر وصفها الخبراء بالقاتلة.

    نشر موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الخرافات التي وصفها بالقاتلة، التي يروجها البعض، بشأن المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات.

    وجاءت تلك الخرافات على النحو التالي:

    فيتامينات
    © CC0 / Pixabay
    تحذير خطير... المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات قد تكون "قاتلة" للإنسان

    1- مكملات الفيتامينات تحل محل النظام الغذائي الصحي:

    يطلق عليها اسم "مكملات" التي تترجم حرفيا إلى "بالإضافة إلى"، أي أنها ليست مستقلة بذاتها بل هي مجرد "مكمل" لما هو "قائم".

    يجب تناول مكملات الفيتامينات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي ومغذٍ، والذي قد لا يكون قادرًا على توفير الاحتياجات اليومية من الفيتامينات من قبل الجسم.

    تلك المكملات الغذائية ليست بديلاً عن الطعام الصحي، لا يمكن استهلاكها جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي غير صحي، ونتوقع بعد ذلك أن يبقينا خاليين من الأمراض.

    2- لا يوجد جرعات زائدة من الفيتامينات:

    قد يكون تلك الجملة من ظاهرها صحيحة، لكن حقيقتها خاطئة، فالمبالغة في أي أمر تنقلب بالضد مباشرة.

    تناول الكثير من الفيتامينات يمكن أن يضر بأعضائك الحيوية. لذلك، يجب أن تأخذ المكملات فقط عندما يوصي الطبيب بذلك ويجب أن تلتزم بالجرعة الموصى بها.

    3- المكملات أدوية:

    يفترض الكثير من الناس أنه مجرد شيء يأتي في شكل قرص، فهو دواء.

    ومع ذلك، المكملات الغذائية ليست أدوية، على عكس الأدوية المستخدمة لعلاج أو علاج حالة معينة، يتم تناول المكملات الغذائية لتوفير المتطلبات اليومية للعناصر الغذائية من قبل الجسم.

    وفي الواقع، تبقى الأمراض والاضطرابات في جسم الإنسان، رغم تناول المكملات الغذائية وعقاقير الفيتامينات.

    4- تؤخذ المكملات الغذائية على معدة فارغة:

    يمكن تناول المكملات الغذائية في أي وقت من اليوم إذا كانت قابلة للذوبان في الماء.

    يجب عليك تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مع القليل من الطعام فقط، والتي تحتوي على كمية من الدهون.

    وتقول بعض الدراسات العلمية الحديثة إن تناول المكملات الغذائية على معدة فارغة، يسبب أيضًا الغثيان.

    5- يمكن تناول جميع المكملات الغذائية معًا:

    تمنع بعض العناصر الغذائية امتصاص العناصر الأخرى، بينما يمكن أن يساعد البعض الآخر في امتصاص العناصر الغذائية الأخرى في الجسم، قد لا تسير جميع المكملات الغذائية بشكل جيد مع بعضها البعض.

    وبالتالي، يجب ألا تؤخذ دون استشارة أخصائي طبي، ويجب الكشف الكامل عن أية مكملات يتم تناولها للطبيب.

    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين د
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
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    الكلمات الدلالية:
    مكملات غذائية, فيتامين D, فيتامين B12, الفيتامينات, فيتامينات, فيتامين
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