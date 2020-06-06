تصوير "كائنات غريبة تحت الماء"... تعيش في حرارة تحت الصفر

تمكن عالم أحياء من التقاط صور لما وصفه بـ"كائنات غريبة تحت الماء" تعيش على عمق 152 مترا في قاع البحر الأبيض.

ودائما ما يغوص عالم الأحياء الروسي ألكسندر سيمينوف، في المياه المتجمدة لتصوير المخلوقات الغريبة.

وظهرت في صور سيمينوف قنديل البحر اللامع مع جسم أزرق ومخالب ويبلغ طوله أكثر من 15 مترا، كما تم التقاط صورة لدودة ذهبية.

وقال سيمينوف: "طافت هذه المخلوقات في الفراغ لملايين السنين، وخلال هذا الوقت صنع التطور العديد من أشكال الحياة الغريبة".

ويعد البحر الأبيض أحد أكثر الأماكن النائية والبعيدة على وجه الأرض، وهو مدخل جنوب بحر بارنتس، الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي لروسيا.

If there's life under the ice of Europa ... I hope it looks like this sea angel under ice in the White Sea, Russia.



Underwater Video Credit: Alexander Semenov pic.twitter.com/o0c48mosyW — Antonio Paris (@AntonioParis) May 9, 2020

وتابع سيمينوف "البحر الأبيض مغطى بالجليد لمدة 4 إلى 6 أشهر. التحدي الأكبر هو تيار المد والجزر، حتى لو كنت تحمل صخرة ضخمة، يمكن لساعة أو ما يقرب من الغوص أن تجرفك بعيدا".

وأضاف "خلال أقل من 30 دقيقة يمكنك أن تكون على بعد ميل من النقطة التي قفزت فيها في الماء. وعندما تغوص تحت الجليد، من المهم للغاية تذكر ذلك، لأنه حتى مع حبل الأمان، يمكن للتيار أن يسحبك بقوة".

Diver captures stunning images of 'underwater aliens' living 500 feet below the White Sea near Russia https://t.co/eCKmHKyxDd — Daily Mail Online (@MailOnline) June 5, 2020

وأتم سيمينوف أنه على استعداد للمخاطرة لتحقيق شغفه المتمثل في توثيق المخلوقات التي تطورت وهي معزولة عن الكائنات التي تعيش في المياه الدافئة.