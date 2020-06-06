مصور يلتقي بقبيلة تشرب من الجماجم وتستخدم الماريغوانا والكحول للتأمل

جان سكوارا صاحب الـ38 عاما التقط صورة لرجل يشرب من فم جمجمة بشرية حقيقية، بينما يظهر آخر مع جمجمة بشرية حمراء يضعها فوق وجهه المغطى بغبار أبيض.
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ويقوم أفراد القبيلة بعبادة الإله الهندوسي، شيفا، ويؤمن أفراد القبيلة بالزهد حيث ينكرون كافة أشكال الملذات الحسية سعيا لتحقيق أهداف روحية.
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ويعتمد أفراد القبيلة على التأمل ومزيج من الكحول والماريغوانا لممارسة طقوسهم الروحانية، ويعيشون بين مواقع حرق الجثث في الهند.
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ويتم حرق الجثث ثم ينثر الرماد في نهر الغانج المقدس، كما يتم التخلص من بعض الجثث دون حرقها حيث تجمع البقايا ويتم الاستعانة بها في كافة أشكال الحياة اليومية.
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ويتناول أفراد القبيلة اللحم البشري، كما تعود جذورهم إلى القرن السابع عشر.
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