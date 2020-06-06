مصور يلتقي بقبيلة تشرب من الجماجم وتستخدم الماريغوانا والكحول للتأمل

نجح مصور في رصد قبيلة تعيش في مقابر الهند وتنتمي لشعب "أغوري"، يعتمد أفرادها على جثث البشر في كافة أشكال حياتهم اليومية.

جان سكوارا صاحب الـ38 عاما التقط صورة لرجل يشرب من فم جمجمة بشرية حقيقية، بينما يظهر آخر مع جمجمة بشرية حمراء يضعها فوق وجهه المغطى بغبار أبيض.

View this post on Instagram A post shared by Jan Skwara Travel Photographer (@janskwara_photo) on Mar 20, 2020 at 4:54am PDT

ويقوم أفراد القبيلة بعبادة الإله الهندوسي، شيفا، ويؤمن أفراد القبيلة بالزهد حيث ينكرون كافة أشكال الملذات الحسية سعيا لتحقيق أهداف روحية.

View this post on Instagram A post shared by Jan Skwara Travel Photographer (@janskwara_photo) on May 5, 2020 at 3:08am PDT

ويعتمد أفراد القبيلة على التأمل ومزيج من الكحول والماريغوانا لممارسة طقوسهم الروحانية، ويعيشون بين مواقع حرق الجثث في الهند.

View this post on Instagram A post shared by Jan Skwara Travel Photographer (@janskwara_photo) on Apr 4, 2020 at 5:48am PDT

ويتم حرق الجثث ثم ينثر الرماد في نهر الغانج المقدس، كما يتم التخلص من بعض الجثث دون حرقها حيث تجمع البقايا ويتم الاستعانة بها في كافة أشكال الحياة اليومية.

View this post on Instagram A post shared by Jan Skwara Travel Photographer (@janskwara_photo) on Mar 21, 2020 at 2:19am PDT

ويتناول أفراد القبيلة اللحم البشري، كما تعود جذورهم إلى القرن السابع عشر.