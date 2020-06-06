المشروبات الغازية تقتل سيدة

توفيت سيدة حامل وأم لثلاثة أطفال إثر إصابتها بنوبة صرع، بسبب تناولها لترين من المشروبات الغازية وما يصل إلى لتر واحد من مشروبات الطاقة يوميا.

إيمي لويز ثورب، صاحبة الـ34 عاما ماتت في منزلها في إنفيركارجيل، بنيوزيلندا، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي كانت تعاني من نوبات صرع، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وقال شريكها إنها كانت مدمنة على تناول المشروبات الغازية، ولديها تاريخ من الصرع والاكتئاب والقلق، كما تم التأكد من استهلاكها نحو 80 غراما من التبغ أسبوعيا.

The death of a Coca-Cola 'addict' may be linked to her caffeine consumption https://t.co/k1RDq7irfM pic.twitter.com/qYV3kx3AKl — New York Post (@nypost) June 5, 2020

وقال الطبيب هاموند توك، إن إدمان ثورب على الكافيين لعب دورا في وفاتها، حيث تؤكد دراسات أن الكافيين يزيد من نوبات الصرع.

وتابع الطبيب "من المحتمل أن الأفراط في تناول الكافيين قد ساهم في ضعف السيطرة على النوبات".

وطالب الطبيب الشرعي بنشر قصة ثورب للتوعية بمخاطر تناول مرضى الصرع الكافيين بشكل مفرط.