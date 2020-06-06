كشف سبب اعتذار الزعيم عادل إمام للممثل الشاب حمدي الميرغني

روى المخرج رامي إمام والفنان حمدي الميرغني في تصريحات تلفزيونية، قصة اعتذار الزعيم عادل إمام للممثل الشاب.

وقال رامي إمام إن مشهد ضرب عادل إمام للميرغني في مسلسل "فلانتينو" كان حقيقيا ولم يكن موجودا ضمن السيناريو.

وأوضح رامي إمام "أستاذ عادل في هذا المشهد ده لم يتحدث كثيرا. وفجأة قام بصفع حمدي بالقلم".

وتابع "حمدي من الصدمة وقف صامتا ليكمل الزعيم بحديث ارتجالي غير متواجد في السيناريو، لينفجر الجميع ضحكا".

وقال الميرغني :"بمجرد إنهاء تصوير المشهد، قام بمعانقتي وقبلني من رأسي وقال لي أتمنى أن لا تحزن".

وأكمل الميرغني "في الحقيقة كنت ميت من الضحك، لماذا سأشعر بالحزن؟".

وأتم الميرغني "أستاذ عادل له الاحترام لتاريخه وسنه ومقامه، وهو ليس مطالب بالتبرير ليس لأنه الزعيم، بل لأنني لن أغضب أبدا منه. هذا تمثيل وهو قيمة وقامة كبيرة".

مسلسل "فلانتينو" تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنصرم وهو من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني.