عقب 27 عاما في السجن وقبل أيام من إعدامه.. براءة متهم بقتل طفلة

حكمت المحكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ببراءة متهم في قتل طفلة حكم عليه بالإعدام، عقب 28 عاما من اعترافه بالجريمة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، تم الإفراج عن الأمريكي والتر أوغرود المتهم بقتل الطفلة بابرا جون هورن التي كانت بعمر أربع سنوات في عام 1988. وكان الرجل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

وفي عام 1988 تم العثور على الطفلة ميتة في صندوق كرتوني بعد أن اختفت عن منزل أسرتها، وعقب مقتلها اتهم المحققون أوغرود الذي كان جارها، وقد اعترف بالجريمة.

Walter Ogrod finally free after 27 years on Pennsylvania death row. Did we mention he's innocent? Yeah, that too. pic.twitter.com/uNZiICI0eW — PA for Altern to DP (@padp_org) June 5, 2020

وسحب أوغرود اعترافه بعد ذلك، وقال خمسة شهود عيان إنهم شاهدوا رجلا يضع الصندوق المذكور لكنه لا يشبه المتهم.

وقال مدعون إن أوغرود صاحب الـ55 عاما في الوقت الحالي، ضرب الطفلة بقضيب حديدي على رأسها، لكن تبين لاحقا أنها ماتت مختنقة.

@genwhypod Walter Ogrod walked out of prison today! https://t.co/DhMHBTcxcI — John Marinko (@John_Marinko) June 5, 2020

وذكر محامي المتهم أن عينة من الحمض النووي لشخص، عثر عليها في مسرح الجريمة ولم تتطابق مع المتهم.