قبل الكارثة بدقائق.. رجل يرسل سيلفي لوالدته قبل وفاته

توفي دانييل شيد وأصدقاؤه في الجامعة في حادث تحطم طائرة بالقرب من كارلينفيل، ولاية إلينوي.

أرسل دانيال شيد البالغ من العمر 39 عاما صورة سيلفي جماعية من قمرة القيادة لطائرة ذات محرك واحد ذات أربعة مقاعد مع أصدقائه في الجامعة لوالدته، وبعد بضع دقائق مات في حادث تحطم طائرة، حسب صحيفة "ديلي ستار".

Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO — Phi Gamma Delta HQ (@PhiGamHQ) June 1, 2020

حلقت مجموعة من الأصدقاء من المطار بالقرب من مدينة سانت لويس ماريلاند هايتس. قبل الرحلة، التقط دانييل شيد البالغ من العمر 39 عامًا وجوشوا سويرز البالغ من العمر 35 عامًا ودانييل شلوسر 39 عامًا وجون كاميليري البالغ من العمر 39 عامًا صورة مشتركة.

استغرقت رحلتهم خمس دقائق فقط. تحطمت طائرة Piper Cherokee PA 28-235 بالقرب من مدينة كارلينفيل، ولاية إلينوي. وفقا للأقارب، كان دانيال شيد يتطلع بشدة إلى هذا الحدث، لأنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالطيران مع أصدقائه.