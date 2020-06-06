منها الصداع.. تعرف على مخاطر النوم بشعر مبلل

يستحم الكثير منا في المساء أو في الليل ثم يتوجه إلى السرير بشعر مبلل، لكن أغلبية الأشخاص لا يعلمون مخاطر هذه العادة المضرة بصحة الإنسان.

ووفقا لموقع" بينك فيلا" فإنه لمشاكل تساقط الشعر وفروة الرأس، أسباب عديدة والنوم بشعر مبلل يعد أحد هذه الأسباب.

شعر مجعد ومنخفض الحجم

يخلق الشعر الرطب احتكاكًا أقوى ضد الوسائد ويمكن أن يؤدي الشيء نفسه إلى شعر مجعد. جفف شعرك حتى لا تضطر إلى إضاعة جهدك ووقتك على المنتجات والعلاجات المضادة للتجعد. إذا كان لديك شعر رقيق، فيجب أن تكون أكثر حذرًا في روتين العناية بالشعر وتجنب النوم دون تجفيف الشعر حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مستويات منخفضة من الحجم.

تشابك الشعر

صداع الراس

الشعر الرطب هش للغاية وتزداد فرص تشابك العقد والشعر بشكل سيئ عند النوم دون تجفيف شعرك بشكل صحيح. بعد الاستيقاظ في الصباح، ستجد أن شعرك فائق القوة ويصعب فك تشابكه.

النوم برأس مبلل يمكن أن يؤدي إلى الصداع. وفقًا للخبراء ، يمكن للشعر الرطب أن يخفض درجة حرارة الجسم ويمكن أن يسبب الصداع بينما يحاول الجسم الإحماء. كما أن الشعر المغلف بالمنشفة يمكن أن يؤدي إلى الألم ويمكن أن يؤثر على النوم.

مشاكل الجلد

لا يتسبب النوم بالشعر الرطب في حدوث مشاكل في الشعر والجلد فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في تلف بشرتك. هناك احتمالات أن شعرنا يمكن أن يأتي على وجهنا أثناء النوم. يمكن أن يوفر مزيج الشعر الرطب ودرجة حرارة الغرفة ظروفًا مثالية لنمو البكتيريا المزعجة.