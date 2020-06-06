أريد أن أحتفظ برأسي.. نجمة سينمائية مشهورة تتعرض لضربة منشار آلي

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت الممثلة الأسترالية إنها كانت ضحية حادث بالمنشار في منزلها في جنوب إنجلترا، والذي انتهى بخوف أكثر من الأذى و"قطع طفيف في الرأس".

وحسب "رويترز" قالت بلانشيت لرئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا غيلارد "تعرضت لحادث بالمنشار أمس، والذي يبدو مقلقا للغاية، ولكنه لم يكن كذلك. بصرف النظر عن قطع صغير في الرأس، أنا بخير".

وتم تسجيل البودكاست الأسبوع الماضي كجزء من سلسلة من المحادثات بين جيلارد والنساء البارزات.

وقال جيلارد للممثلة الاسترالية المولد: "كوني حذرة للغاية مع هذا المنشار. لقد حصلت على رأس مشهور جدا، لا أعتقد أن الناس يرغبون في رؤية أي نكات تخرج منه".

وضحكت بلانشيت: "أريد أن أبقيه على كتفي".

Cate Blanchett reveals she is ok despite an chainsaw accidenthttps://t.co/K8DqmwawwE — ET Canada (@ETCanada) June 6, 2020

ولم يكن من الواضح من أين تتحدث بلانشيت ، لكنها أخبرت جيلارد أنها استغرقت عامًا لقضاء بعض الوقت مع عائلتها المكونة من أربعة أفراد قبل تفشي وباء الفيروس التاجي، وهي الآن تساعد في الدراسة المنزلية لابنتها البالغة من العمر خمس سنوات.

وقالت الممثلة، التي تعيش مع عائلتها بالقرب من بلدة تونبريدغ ويلز، في كينت، إنها ساعدت ابنتها الأكبر في أداء واجبه المنزلي. وقالت إن اختباراتها تأجلت بسبب الوباء.

Cate Blanchett supports marriage equality, 2017. pic.twitter.com/yBeOinZXMO — Eden (@Catelandishere) June 1, 2020

وبعد هذه التجربة، قالت الممثلة إنها كانت لديها "احترام كبير" للمعلمين، قائلة إنه يجب أن يحصلوا على رواتب أكبر.

تلعب بلانشيت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "السيدة أمريكا" حول الحركة النسائية في الولايات المتحدة في السبعينيات.