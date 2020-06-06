إليسا تعلن عن مفاجأة في ألبومها الجديد بعد شهر

كشفت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مفاجأة، والذي سيتم طرحه في الأسواق بعد شهر.

وقالت إن الأغنية الرئيسية للألبوم تحمل اسم "Biography" أو "سيرة ذاتية"، والتي ستتناول قصة حياتها، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وأضافت أن الألبوم الجديد سيضم 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة "روتانا" السعودية للإنتاج الفني والتوزيع.

كما وعدت جمهورها بحفل ضخم خاص بإطلاق الألبوم مع "روتانا" عبر شبكة الإنترنت، وذلك في حال عدم انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاءت تصريحات إليسا السابقة على هامش إحياء أول حفل "أونلاين" لها الخميس، بالتعاون مع "روتانا" وهيئة الترفيه السعودي.

وعلى هامش الحفل الذي أذيع حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" للبث الرقمي، كشفت إليسا للإعلامي السعودي، علي العلياني، عن الوجبات التي تعلمت إعدادها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب "كورونا".

وأشارت إلى أنها تعلمت إعداد المعكرونة إسباغيني والتبولة والأرز المسلوق.

وفيما قالت المطربة الشهيرة إن أزمة "كورونا" ظرف صعب، لكنها أكدت أنها معتادة طوال حياتها على أن تتأقلم مع أي ظرف.

وأضافت أن فترة الحجر المنزلي تعلمت منها الاهتمام بمنزلها وأن تعرف مكان تواجد ملابسها، كما ساعدتها الظروف الراهنة على التركيز على الاهتمام بصحتها وفقدان وزنها.

وعبرت إليسا عن اشتياقها للحياة والسفر وإلى مقابلة جمهورها وجها لوجه.

وافتتحت إليسا أول حفل "أونلاين" لها بأداء أغنية "وحشتوني" للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.

يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا الغنائية بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طُرح في يوليو/ تموز 2018.