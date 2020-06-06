محمد رمضان يقلد مايكل جاكسون في أغنيته "كورونا"

يواصل الفنان المصري، محمد رمضان، الترويج لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس" قبل طرحها، والتي تتناول الوباء العالمي.

وشارك رمضان متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة له من الأغنية المصورة، والتي يظهر فيها مرتديا "روب" أزرق اللون و كمامة حديدية و قفازات كالتي كان يرتديها "ملك البوب" الراحل مايكل جاكسون.

وكتب محمد رمضان لمتابعيه مع الصورة: "انتظروا القنبلة الكبيرة".

ويتعاون رمضان في أغنية "كورونا" مع المخرج محمد سامي، الذي أخرج له مسلسل "البرنس" و"الأسطورة".

وكان محمد رمضان نشر جزءا من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" في منتصف مايو/ أيار.

ويظهر رمضان وهو يغني "كورونا فيروس" من داخل سيارة، وتتحدث كلماتها عن تأثير الفيروس على حياة البشر، وتحمل الأغنية بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وكان محمد رمضان، قد سخر من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر يتضمن أغنيته الشهيرة "فيروس".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أنغام أغنية "فيروس"، الذي يظهر فيه "كورونا" على شكل وحش مخيف.

ويظهر في الفيديو عدة دول مثل "إيطاليا والصين وإيران" تحاول التصدي لوحش "كورونا"، ولكنه يهاجمهم بشراسة، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.