بعد انتشار صورة مسربة له من المستشفى... أحمد فلوكس يرد على أزمته الصحية المفاجئة

علق الفنان المصري، أحمد فلوكس، اليوم السبت، على دخوله المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الحمد الله على كل شيء... أنا بخير والحمد الله. أشكر كل من سألوا عني ... وأشكركم على اهتمامكم بي وبدعواتكم.. شكرا لكم".

ودخل أحمد فلوكس إحدى مستشفيات حي الزمالك في القاهرة، بسبب الإجهاد البدني الشديد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية صورة مسربة لأحمد فلوكس وهو يرقد على السرير في المستشفى.

​وكان آخر أفلام أحمد فلوكس "الممر"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز ومحمد فراج، وهو مستوحى عن بطولة قام بها الجيش المصري بعد أحداث هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

وأثار أحمد فلوكس جدلا خلال شهر رمضان بسبب شجاره مع أحد أحد أفراد أمن منتجع سكني في منطقة الشيخ زايد.