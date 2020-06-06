بعد انتشار صورة مسربة له من المستشفى... أحمد فلوكس يرد على أزمته الصحية المفاجئة

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الحمد الله على كل شيء... أنا بخير والحمد الله. أشكر كل من سألوا عني ... وأشكركم على اهتمامكم بي وبدعواتكم.. شكرا لكم".
ودخل أحمد فلوكس إحدى مستشفيات حي الزمالك في القاهرة، بسبب الإجهاد البدني الشديد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية صورة مسربة لأحمد فلوكس وهو يرقد على السرير في المستشفى.
#عرب_وود | دخول #أحمد_فلوكس المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة pic.twitter.com/BwvGUVOAYt— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) June 4, 2020
وكان آخر أفلام أحمد فلوكس "الممر"، الذي يشارك في بطولته أحمد عز ومحمد فراج، وهو مستوحى عن بطولة قام بها الجيش المصري بعد أحداث هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
وأثار أحمد فلوكس جدلا خلال شهر رمضان بسبب شجاره مع أحد أحد أفراد أمن منتجع سكني في منطقة الشيخ زايد.
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