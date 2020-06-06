بعد أنباء عن خلاف بينهما... شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يتفاوضان سرا

كشف والد المطرب المصري، حسام حبيب، عن أن ابنه وزوجته المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بصدد تقديم برنامج تلفزيوني.

وأشار حسين حبيب إلى أنه هناك فكرة ما زال يتفاوض نجله وشيرين عليها مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لتقديم البرنامج الذي سيذاع بمعدل أسبوعي، بحسب موقع "مصراوي".

وعن مضمون البرنامج، أوضح حبيب أنه عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها ويقدمان أغاني قديمة وجديدة".

وأضاف أن البرنامج سيلقي الضوء على "كيف تولد الأغنية وكواليس الإعداد لها من كلمة ولحن وتوزيع".

يشار إلى أنه سبق لشيرين عبد الوهاب خوض تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج "شيري ستوديو"، الذي أذيع في عام 2017 عبر فضائية "دي إم سي" المصرية.

وكان حسام حبيب وجه رسالة أمس الجمعة إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقال حبيب في تغريدة جديدة له بموقع تويتر "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانيه مدعين الصحافه فحسبي الله ونعم الوكيل، اتقو الله أن تخوضوا في أعراض الناس". واختتم بقوله "موتو بغيظكم".

في سياق متصل، نفت شيرين عبدالوهاب عبر موقع "تويتر" أنباء خلافها مع زوجها: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي"، بينما اكتفى حسام بالاستعانة بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".