بسبب ظهوره النادر... حسم جدل إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

حسمت نقابة الموسيقيين المصريين، اليوم، السبت، الجدل الدائر مؤخرا حول إصابة نقيبها الفنان هاني شاكر بفيروس "كورونا" المستجد.

وردا على سؤال من مذيعة برنامج "مع قصواء" على فضائية "تن تي في" المصرية حول ما إذا كان هاني شاكر أصيب بالفيروس بسبب ظهوره القليل، أكد سكرتير عام النقابة، المايسترو أحمد رمضان أن ذلك "شائعة".

وقال عن حقيقة إصابة هاني شاكر بكورونا: "خالص مش مظبوط، وتقريبا ألتقي هاني شاكر بشكل دائم مع اتباع كلا منا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس".

من ناحية أخرى، يجري نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر مشاورات بصفة دائمة مع مجلس الإدارة لبحث توصيات من المقرر أن تقدم إلى لجنة إدارة أزمة "كورونا" بمجلس الوزراء.

وقالت النقابة في بيان لها إن "التوصيات تتضمن أيضا كيفية شمول القرارات بدء عمل الموسيقيين وأعضاء الجمعية العمومية ومراعاة الحفاظ عليهم من خطر الفيروس اللعين وذلك في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ علي صحة المصريين".

وأشار إلى أن "هاني شاكر يتواصل بشكل مستمر مع كافة من يديرون الأزمة وسوف تراعي القرارات التي سوف تصدر قريبا هذه التوصيات التي ستراعي الحفاظ على صحة أعضاء الجمعية العمومية".