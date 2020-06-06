رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس" لأعلى المشاهير أجرا

على الرغم من تجريدها من لقب "مليارديرة" الأسبوع الماضي، إلا أن عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، تصدرت الخميس قائمة مجلة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجرا.

وذكرت "فوربس" أن جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الـ12 الماضية، معظمها من بيع حصة قدرها 51% في خط "كايلي كوزميتكس" لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.

وتصدرت كايلي جينر (22 عاما) وهي أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ، عناوين الصحف قبل نحو أسبوع، عندما قالت مجلة "فوربس" في تقرير لها إنه بعد مراجعتها بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد أن جينر مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة".

وتفوقت كايلي جينر في القائمة على كانيى ويست، زوج أختها كيم كارداشيان، الذي جاء في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع "أديداس" بشأن علامته للأحذية الرياضية "يزي".

وأضافت "فوربس" أن ويست هو الموسيقي الأعلى ربحا يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.

وفي المركز الثالث، جاء بطل التنس السويسري فيدرر بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة ملابس اليابانية "يونيكلو" وصانع الساعات السويسري "رولكس".

كما هيمن على المركزين الرابع والخامس نجما كرة القدم كريستيانو رونالدو وميسي على التوالي.