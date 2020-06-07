13 من كبار مطربي السعودية يحتشدون من أجل تركي آل الشيخ... فيديو

اجتمع 13 من كبار مطربي السعودية لإطلاق "أوبريت غنائي" يختصر أبرز ما تتميز به كل منطقة في المملكة.

والأغنية هي "سلام من السعودية"، وهي تعاون فني ضخم بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وفكرة رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، وكلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

وتستعرض الأغنية تعدد مناطق السعودية وروائعها في حضن وطن معطاء؛ استعرض الصور النمطية التي تتميز بها باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها.

وطرح تركي آل الشيخ أوبريت "سلام من السعودية" اليوم الأحد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

الله يديم علينا محبتنا ووحدة صفنا وتلاحمنا حول قيادتنا ونحن في أمن ورخاء 💚🇸🇦#سلام_من_السعودية pic.twitter.com/M9RPM3IonS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 6, 2020

وتم تحديد 13 مطربا للمشاركة في الأوبريت نسبة إلى عدد المناطق الإدارة في المملكة، وهم محمد عبده وطلال سلامة وراشد الماجد وجابر الكاسر وخالد عبد الرحمن وأصيل أبو بكر ورابح صقر وراشد الفارس وعبد المجيد عبد الله وعايض يوسف وعبادي الجوهر وداليا مبارك وماجد المهندس.