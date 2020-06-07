كيف تعرف ما إذا كانت بقايا الطعام لا تزال صالحة للأكل

هناك العديد من الوسائل للاستفادة من بقايا الطعام المطبوخ، لكن لا يدرك الكثيرين كيفية تحديد ما إذا كانت آمنة وصالحة للأكل أم لا، لكل أسرع وأسهل طريقة لاكتشاف هذا هو باستخدام حاسة الشم والبصر.

وتتشابه قواعد الحكم على الوجبات السريعة ومعظم بقايا الطعام، ولكن إذا كان طعامك في الثلاجة لأكثر من 3 أيام، فابحث عن علامات التلف كوجود عفن أو الرائحة أو لزوجة، فإذا عثرت على أي منه فهذا يعني أن الوقت قد حان للتخلص منها، بحسب موقع "ديلي ميل".

ولا يجب ترك البيتزا خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأنه بعد تلك الفترة تصبح معرّضة لخطر نمو البكتيريا التي تنقلها الأغذية، بينما الحد الأقصى لعمرها هو يومين وإذا لاحظت نمو أي عفن عليها فتخلص منها على الفور.

ويعتبر الأرز المطبوخ المتبقي آمنا تماما لتناوله لمدة تتراوج من 4 إلى 6 أيام بعد حفظه في الثلاجة، ويمكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة لبضعة أيام إذا كانت درجة حرارة الغرفة باردة، وإذا رأيت رطوبة أو لاحظت رائحة كربونية عليه القي به في سلة النفايات.

Add your rice. I have way too much rice in this batch, cuz I'm using leftovers, but I knew that was gonna happen. You need a cup or less of cooked rice. pic.twitter.com/NxYHNxwgUj — StarPop 🔮 Kai (@StarPopStreams) August 6, 2019

وتتنوع طرق الاستفادة من بقايا الطعام، من وضع الخضار المشوي في البيض لتصبح عجة، واستخدام رقائق البطاطا كفتات لصدور الدجاج المقلي مثل البقسماط.