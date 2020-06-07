"كفاية إشاعات"... توضيح من الممثلة المصرية ريهام حجاج

أصدرت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا، للرد على شائعات تطالها هي وزوجها، رجل الأعمال، محمد حلاوة.

ونفت حجاج ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي حول إقامتها وزوجها حفلا لبعض الفنانين بمنطقة الجونة، ما تسبب في إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

كما أكدت أنها وأسرتها بخير ولم يصيبوا بالفيروس.

وقالت في البيان: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، أنا لم أقم أي حفلات ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بخير والحمد لله".

View this post on Instagram من فضلكم كفاية اشاعات 🙏 A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag) on Jun 7, 2020 at 3:37am PDT

وشاركت ريهام حجاج في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بمشاركة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم.

يشار إلى أن رجل الأعمال، محمد حلاوة، كان متزوجا من الفنانة، ياسمين عبد العزيز، ثم انفصل عنها وتزوج من ريهام حجاج.