ماذا فعلت سمكة قرش طولها 10 أقدام مع رجل ستيني

لقي رجل ستيني حتفه بعد بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش أبيض يبلغ طولها 10 أقدام، وذلك أثناء ركوبه الأمواج قبالة سواحل أستراليا.

ووقع الحادث صباح، اليوم، الأحد، في حوالي الساعة العاشرة بتوقيت أستراليا المحلي، عندما كان رجل يبلغ من العمر 60 عاما من ولاية كوينزلاند يرجب الأمواج في شاطئ سولت بيتش بجنوب كينغسكليف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وذكر شهود عيان إن سمكة قرش يبلغ طولها 3 أمتار هاجمت الرجل وعضته في فخذه، قبل أن يتمكن راكبي أمواج آخرين من إنقاذه وإخراجه للشاطئ.

وعولج الرجل من إصابات خطيرة في ساقه اليسرى، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، لكنه توفي في مكان الحادث.

10-foot-long shark attacks, kills 60-year old surfer https://t.co/6ZYDnm3vIq — Keith Evans (@removalman123) June 7, 2020

وبعد الحادثة، أمرت السلطات الأسترالية بتطهير الشواطئ القريبة من السباحين وراكبي الأمواج، وستظل مغلقة لمدة 24 ساعة.

ويعد هذا هو ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش في أستراليا خلال العام الحالي 2020.