ولادة أول غزال بمحمية طبيعية في السعودية... فيديو

أعلنت محمية شرعان الطبيعية في السعودية بولادة أول غزال على أراضيها.

ونشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تغريدة عبر "تويتر" كتبت فيها: "التوازن البيئي الواسع النطاق في محمية شرعان الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزال".

التوازن البيئي الواسع النطاق في #محمية_شرعان_الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزالٍ ومازال هناك الكثير لنحتفل به. pic.twitter.com/DDMVeisSGY — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) June 5, 2020

وتقع محمية شرعان الطبيعية تحت مظلة "رؤية العلا" التي دشنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتسعى هذه الرؤية إلى إحداث تحولات مسؤولة في المنطقة، وذلك من أجل الموازنة بين حماية التراث الطبيعي والثقافي الغني.