تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد 15 يوما في العزل الصحي

كشفت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد 15 يوما من مكوثها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية إصر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وصرحت أن صحة والدتها مستقرة إلى حد ما ولا يوجد أي جديد بها، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت أميرة مختار: "وضع أمي مستقر الحمد لله، ولم تشهد أي تطورات خلال الأيام الماضية".

وأضافت أن والدتها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبي، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء من الفيروس.

ونقلت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل في الإسماعيلية، الثلاثاء الماضي، على خلفية إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وشعرت الجداوي بضيق في التنفس وصداع وهبوط وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، الأمر الذي استدعى نقلها إلى العناية المركزة، بحسب مصدر طبي في المستشفى لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.