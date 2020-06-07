هاني شاكر لتركي آل شيخ: أطمئن طلباتي المادية معقولة قوي

وجه الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل شيخ.

وكتب هاني شاكر على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة التي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مرة أخري".

وأضاف "إن شاء الله قريبا ألعب في صفوق فريق ألميريا، لكي أكون مع حبيبي أبو ناصر".

وختم مازحا "أطمئن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".

وكان تركي آل الشيخ قد نشر صورة قديمة لهاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم، وهو يرتدي قميص فريق النصر السعودية لكرة القدم الشهير بلقب "العالمي".

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، واتمرن مع الفريق.. وصلت لي من صديق عزيز.. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

يشار إلى أن هاني شاكر من كبار مشجعي نادي الزمالك المصري.

من ناحية أخرى، نفت نقابة الموسيقيين المصريين أمس السبت شائعة إصابة هاني شاكر بفيروس "كورونا" المستجد.