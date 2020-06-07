فيديو وثق الجريمة... رجل يقتل زوجته أمام طفلهما

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

وتم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي بواسطة كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم ذاته بعنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذو الست سنوات".

ويظهر في الفيديو الزوج وهو يضرب زوجته تحت تأثير الخمر أمام ابنهما، وظلت الزوجة الضحية تصرخ وتتوسل له دون جدوى.

وقامت السلطات الهندية بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها، كما ألقت القبض على الزوج.