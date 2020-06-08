الكشف عن حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما الدم"

كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد مكثوها لمدة 15 يوما داخل غرفة العناية المركزة وحقنها بـ "بلازما الدم".

وأكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، أن الفنانة رجاء الجداوي، بدأت يوم السبت في الحصول على بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حسب بروتوكول اللجنة العلمية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار المصدر إلى "استقرار حالة رجاء الجداوي بعد حصولها على جرعتين، حيث ثبتت درجة حرارتها عند "37"، ونسبة الأكسجين في الدم عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقرين"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

تطورات الحالة الصحية للفنانة #رجاء_الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

شاهد.. https://t.co/DNpokjVbbb pic.twitter.com/42wcFbIRgs — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) June 8, 2020

كانت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية أكدت في وقت سابق: أن "وضع والدتها مستقر ولم تشهد أي تطورات خلال الأيام الماضية". مضيفة أن "والدتها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبي".

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.