فيتامين "ك" مكافح قوي لكورونا... تجده في هذه الأطعمة

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين "ك" يمكن أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الدراسة المنشورة على موقع "تايمز نيوز ناو" أن تناول فيتامين "ك" ضمن نظام غذائي صحي، يمكنه أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان في معظم أنحاء العالم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، أو اختبار طرق جديدة للعلاج منه، يقترح الخبراء البقاء بصحة جيدة قدر الإمكان والحفاظ على تعزيز الجهاز المناعي لمنع الإصابة بمضاعفات ناجمة عن عدوى "كوفيد 19".

ووجد الباحثون أن معظم المرضى الذين لقوا حفتهم أو دخلوا وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بـ"كوفيد 19" كانوا يعانون من نقص حاد في فيتامين "ك"، ما يشير إلى أن تعزيز ذلك الفيتامين قد يحسن فرص النجاة من الإصابة أو بعد الإصابة بعدوى كورونا.

من المعروف أن "كوفيد 19" يسبب الجلطات الدموية، وفقًا لدراسات حديثة، كما أنه يؤدي إلى تدهور الألياف المرنة في الرئتين. فيتامين "ك" هو عنصر غذائي مهم، يساعد في إنتاج البروتينات، التي تنظم التخثر ويمكن أن يحمي الرئتين أيضًا.

ويسعى الباحثون الهولنديون الآن إلى تمويل تجربة سريرية لتأكيد تلك الفرضية العلمية.

قال الدكتور روب جانسين، وهو عالم ضمن الفريق البحثي، إنه مع الأخذ في الاعتبار النتائج الأولية للدراسة، فإنه سيوصي بتناول فيتامين "ك" الصحي.

وتابع جانسين: "نصيحتي هي تناول مكملات فيتامين ك، حتى لو لم يساعد في علاج الكوفيد 19 الشديد، فهو جيد للأوعية الدموية والعظام وربما أيضًا للرئتين".

من أين نحصل عليه؟

ويمكن الحصول على فيتامين "ك" من عدد واسع من الأطعمة والمغذيات، التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي متوازن.

وجاءت أبرز تلك الأطعمة على النحو التالي:

- الخضروات الورقية:

أبرزها اللفت والسبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي.

- الأسماك.

- البيض.

- الجبن.