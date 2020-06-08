إليسا تعتزل "تويتر"... هذه آخر رسالة منها

وجاء في آخر تغريدة لها: "سأحصل على راحة قصيرة من تويتر لفترة من الوقت، أحبكم جميعا، سوف أعود قريبا".
ولم توضح إليسا سبب اعتزالها المؤقت لموقع التغريدات الشهير.
i'm gonna be taking a break from twitter for a while. Loveeeee u alllll ❤️ will get back soon— Elissa (@elissakh) June 7, 2020
يشار إلى أن بعض الفنانين العرب والعالميين أعلنوا اعتزالهم موقع "تويتر" لفترة من الوقت، مثل المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والمطربة الأسترالية إيغي أزاليا.
وكانت إليسا قد أحيت أول حفل "أونلاين" لها دون جمهور، الخميس الماضي، الذي أذيع على الهواء مباشرة عبر منصة "شاهد" للبث الرقمي، وأقيم بالتعاون مع شركة "روتانا" والهيئة العامة للترفيه في السعودية.
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I didn’t sleep.and that’s because of everyone of u. Weird enough, maybe this is my best concert as im feeling all sort of emotions from ur feedback and ur non physical presence with me while singing each song. I felt it, and im happy u felt it too. Thank u. Humbled @patricksawaya @bassamfattouh @yehiachokor @audiorotana @merhebmandy #elissa #elissakh #elissazkh
وقدمت إليسا في الحفل عددا من أشهر أغنياتها، مثل "قهوة الماضي" و"وحشتوني" للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.
وكشفت إليسا على هامش الحفل في لقاء إعلامي أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد بعد شهر، وسيتضمن 17 أغنية، وستحمل أغنيته الرئيسية اسم "Biography" أو "سيرة ذاتية"، وستسرد فيها قصة حياتها.
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