بعدما اتهم بتحريض الفتيات على التمرد... هالة صدقي تكشف سرا عن بطلة مسلسل "ليه لأ"

يواجه المسلسل المصري، "ليه لأ"، المعروض حاليا عبر منصة "شاهد" الرقمية، موجة من الجدل حول اتهامات بتحريض الفتيات على التمرد ورفض الزواج.

يعرض المسلسل قصة الفتاة "عليا" التي تهرب في يوم زواجها من عريسها الذي يجسد دوره هاني عادل في مقابل المشاركة في إحدى المسابقات الدولية، وفي حال فوزها ستسافر إلى منحة دراسية في إحدى جامعات إنجلترا للبحث عن نفسها، ولكن من بين شروط هذه المسابقة أن تكون مستقلة لمدة عام في منزل بنفسها.

وفي مداخلة هاتفية مع الفنانة، هالة صدقي، التي تجسد دور والدة أمينة خليل في أحداث مسلسل "ليه لأ"، أمس الأحد، مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، وقالت إنها تلقت بعد عرض المسلسل مكالمة من سيدة مجهولة أشادت بدورها كأم لبطلة العمل من حيث حزمها معها ورفضها لأفعالها وهروبها في يوم زفافها.

وكشفت هالة صدقي أن تلك السيدة هي والدة أمينة خليل، التي قالت لها: "أنا مبسوطة أوي من الكلام الذي قلتيه لابنتك في المسلسل، لأن كان نفسي أقول الكلام ده لابنتي، انتي هديتيني وريحتيني نفسيا".

وأردفت صدقي ضاحكة أن والدة أمينة خليل لا تستطيع أن تخبر ابنتها بما قالته هي لها في المسلسل، وأنها ردت عليها بأنها لو كانت تعلم بهذا الأمر لكانت "فشّت غلّها" في أمينة بالمسلسل، بحسب تعبيرها.

وعلى الرغم من أن هالة صدقي أشارت إلى أن شخصية الأم التي تلعبها في أحداث مسلسل "ليله لأ" بها بعض التحكمات، فقد أكدت أنها متعاطفة معها وذلك لأنها مسؤولة عن تربية ابنتها دون وجود الأب.

ونفت هالة صدقي عن المسلسل اتهام البعض له بأنه يحرض الفتيات على العصيان بحجة الاستقلال، مشيرة إلى أن "هذا الجدل ليس سيئا بل مفيد جدا لأننا نفتح عبر هذا العمل لغة حوار بين الأهالي والأبناء".

ويشهد مسلسل "ليه لأ" على أول بطولة مطلقة لأمنية خليل في الدراما التلفزيونية، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.