موقف محرج للفنانة اللبنانية نادين نجيم يحصد ملايين المشاهدات... فيديو

View this post on Instagram

منشن رفيقتك يلي مستحيل تمسك ضحكتها حتى بالمواقف الجدية وبتغشها 😂😂 ومنهنه خالصة بالمرة ! ونتالي ماسكة حالها وهيي رح تفرط شوفوا كيف طلعت فيي 😂😂🙈