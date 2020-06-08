موقف محرج للفنانة اللبنانية نادين نجيم يحصد ملايين المشاهدات... فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها موقفا محرجا تعرضت له في زفاف إحدى صديقاتها، حاز على إعجاب الملايين من معجبيها.

وتظهر نجيم في المقطع المصور الطريف وهي لا تتمالك نفسها من الضحك، أثناء وقوفها في حفل الزفاف، حين كانت الإشبينة.

وانتقلت عدوى الضحك إلى إشبينة أخرى تقف بجوار نادين نسيب نجيم، لتلتفت العروس لهما وتحاول أن تمنع نفسها من الضحك.

وطلبت نادين نسيب نجيم في الفيديو من جمهورها على موقع "إنستغرام" أن يذكروا أصدقاءهم الذين لا يستطيعون التوقف عن الضحك حتى في المواقف الجادة.

ويقترب فيديو نادين نسيب نجيم من حصد 3 ملايين مشاهدة، بعد مرور يومين فقط على طرحه في "إنستغرام".

من ناحية أخرى، عادت نادين نسيب نجيم لاستكمال تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "2020"، بعدما توقف تصويره لفترة بسبب انتشار ‏فيروس "كورونا" المستجد، ويشاركها بطولته الفنان السوري قصي خولي‎.‎