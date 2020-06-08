أطعمة من الأفضل تجنبها في فترة الصيف

أوصت اختصاصية تغذية روسية بتغيير النظام الغذائي خلال فصل الصيف، لأن الجو الحار يسبب صعوبة هضم العديد من الأطعمة خلال هذه الفترة من السنة.

وقالت مارينا أبليتايفا: "يجب أن تتناول طعاما كافيا خلال وجبة الإفطار، فمثلا يمكنك تحضير البيض المخفوق مع الخضار، أما خلال وجبة الغذاء فيمكن تناول الدواجن والأسماك مع الخضار وتناول الفاكهة أو التوت مكان الحلوى وترك الحلويات الدهنية لفصل الشتاء"، بحسب ما نقلته صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشارت الخبيرة أن الأطعمة مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن تستغرق خمس ساعات على الأقل للهضم ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل في الجهاز الهضمي أو تسبب الالتهابات من خلال استهلاكها خلال فصل الصيف الحار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يبطئ استهلاك هذه المنتجات، عملية التمثيل الغذائي، لذلك يوصى باستبدال هذه اللحوم بالسمك أو المأكولات البحرية أو الدواجن إلى جانب خضروات طازجة أو شوربة الخضار.

وأفادت أبليتايفا أن الخضراوات غنية بالماء ما يساعد على تجنب الجفاف والحصول على كمية الماء اللازمة للجسم.

وأفضل المشروبات في أيام الصيف هي المشروبات الخضراء، إما الفاكهة أو شاي الأعشاب. وفيما يتعلق بالقهوة، تعتبر أبليتايفا، أنه من غير المستحسن تناولها وأضافت أن كوبًا أو كوبين في اليوم يكفيان.

كما نصحت الاختصاصية بالتوقف عن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكريات بالإضافة إلى المشروبات الكحولية على الأقل خلال هذا الموسم من العام، حيث أن المناخ الحار عادة ما يسخن الجسم مما يؤدي إلى فقدان السوائل وتكثيف الدم.