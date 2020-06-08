أول تعليق من آبل على عيب "الخيمة الحضراء" في "آيفون 11"

أكدت شركة "آبل" الأمريكية معرفتها بالعيب الخطير في عدد كبير من هواتفها الجديدة "آيفون 11"، والمعروف باسم "الخيمة الخضراء".

وبحسب مجلة "فوربس"، أمس الأحد، فإن "آبل" اعتبرت في بعض الحالات أن المشكلة تتمثل في وجود عيب بالجهاز، والأمر يتطلب تركيب شاشة جديدة.

وأضافت أن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" أقرت بالمشكلة في بعض الحالات التي عُرضت عليها، وأبلغت متاجر البيع بالتجرئة الرسمية الخاصة بها باستبدال الشاشات بموجب الضمان.

ويقول مالكو أصحاب هواتف "آيفون" المتأثرون بالمشكلة أنها لا تزال في الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل "آي أو إس 13.5"، لذا فإن الجدول الزمني للإصلاح لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم بواسطة تحديث جديد لنظام "آي أو إس" أو بإجراء صيانة للهواتف المتضررة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف "آيفون 11" اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذي يتمثل في ظهور "ضوء أخضر" غريب بعد إلغاء قفل الهاتف.

وأوضحت التقارير أن هواتف "آيفون" التي ظهر فيها ذلك العيب، كانت لمستخدمي نظامي تشغيل "آي أو إس 13.4" و"آي أو إس 13.5".

ويتمثل العيب في ظهور "صبغة خضراء" غريبة على شاشات هواتف "آيفون" لبضع ثوان، بعد إلغاء القفل.

وأشارت التقارير إلى أن معظم الهواتف المتأثرة من نوع "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، كما لوحظ أن بعض مستخدمي هواتف "آيفون X"، و"آيفون XS" يواجهون نفس المشكلة أيضا.

ويقول العديد من المستخدمين إن اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون هواتف "آيفون" الخاصة بهم على وضع Dark و Night Shift ، أو إذا كانوا في غرفة مظلمة.

وأبلغ المستخدمون المتأثرون أيضًا عن ظهور المشكلة بعد تحميلهم تحديث "آي أو إس 13.4"، وبعضهم بعد الترقية لـ"آي أو إس 13.5".