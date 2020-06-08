3 أطعمة رئيسية تساعد على صحة الدماغ وتمنع عنك الأورام السرطانية

يحتفل العام في 8 يونيو/ حزيران من كل عام باليوم العالمي لأورام المخ، التي تعتبر أحد أسباب الوفاة الشائعة بين مصابي السرطان في العالم.

ويعتبر الورم السرطاني في الدماغ أحد أكثر الأشكال المرعبة والمؤلمة للإصابة بالسرطان، نظرا للألم الكبير الذي تسببه للمرضى.

ولكن موقع "تايمز نيوز ناو" قد مجموعة من النصائح الطبيعية حول الإصابة بأمراض الدماغ وأورامها.

وأوضح أن أبرز أعراض الإصابة بورم أو إصابة دماغية جاءت على النحو التالي:

- الصداع.

- الغثيان والقيء المتكرر.

- مشاكل الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، وانخفاض حدة البصر.

- مشاكل في التركيز.

- نوبات صداع.

- خدر في معظم الجسم.

- مشكلة في تنسيق الأمور.

- الالتباس وعدم الاتزان.

أطعمة تعزز صحة الدماغ

ونصح مجموعة من الخبراء قائمة بأفضل العناصر الغذائية، التي يمكن وصفها بأنها تكون مفيدة لصحة الدماغ، وتساعد على منع الإصابة بالأورام الدماغية والسرطان.

وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

- أحماض أوميجا 3 الدهنية:

من بين أورام الدماغ، يعتبر الورم الأرومي الدبقي (GBM) هو النوع الأقوى ويرتبط بأقل معدل بقاء للمريض.

وأثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 متعددة غير مشبعة لديها القدرة على الوقاية والعلاج من عدة أنواع من السرطانات.

وأبرز الأطعمة التي تحتوي على أحماض "أوميجا 3" هي: الجوز وبذور الكتان وزيت فول الصويا.

هي بعض مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية.

- الأطعمة المضادة للأكسدة:

زيادة الإجهاد التأكسدي يمكن أن يؤدي إلى تغير حاد في الأهداف الخلوية ويتسبب في تلف الخلايا، والتي تصل إلى حد موت الخلايا في بعض الحالات.

وبالتالي، يعتبر خيار جيد للذهاب للأطعمة المضادة للأكسدة المتوفرة، والتي يمكن العثور عليها في أطعمة مثل التوت واليقطين والبصل والثوم والجزر.

- أطعمة قوس قزح:

يمكن أن يساعد تناول مجموعة من الفواكه الملونة والخضروات والحبوب وغيرها من الأطعمة الصحية في تحقيق التغذية المثلى وتوفير أكبر قدر من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

هذا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على مزيج مثالي من جميع العناصر الغذائية الصحية الأساسية لدعم نفسك إذا كنت تعاني من ورم في المخ، أو تحاول ألا تصاب بورم في المخ.

على وجه التحديد، تتمتع الأطعمة الحمراء بالقدرة على مكافحة السرطان لأنها تحتوي على المواد الكيميائية النباتية، وأبرزها مركبات الليكوبين وحمض الإيلاجيك.

وتمت دراسة هذه العناصر الغذائية القوية لتأثيراتها على مكافحة السرطان وفوائدها الصحية الأخرى.

وأبرز تلك الأطعمة التي تحتوي على تلك المركبات هي: الطماطم والفراولة والتوت.