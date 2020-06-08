لن تصدق... ماذا فعل المسؤولون مع النمر الجوال "ملتهم البشر"

قررت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، القبض على "النمر الجوال" وإلزامه قضاء بقية حياته في الأسر، بعدما رأوا أنه "خطير جدا" بعد أن قتل 3 أشخاص.

وحسب وسائل إعلام بريطانية ، "هاجم الحيوان الذكر، البالغ خمس سنوات، قطعان ماشية أيضا، وانتقل من ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد إلى منطقة بيتول في ولاية ماديا براديش في الوسط عام 2018، قاطعا مسافة تزيد على 500 كيلومتر".

وقال مسؤولون هنود إن "نمرا قتل ثلاثة أشخاص سيمضي بقية حياته في الأسر، بعدما رأوا أنه "خطير جدا" ليبقى طليقا"، مضيفين: "أعطيناه فرصا عدة للعودة إلى البرية إلا أنه كان يعود للاقتراب من مناطق مأهولة".

وأوضح المسؤولون أن "قرار إلقاء القبض عليه اتخذ قبل أشهر عدة، لكن التنفيذ تأخر بسبب فيروس كورونا المستجد"، مؤكدين أن النمر خدر يوم السبت الماضي، ونقل إلى حديقة حيوانات في بوبال عاصمة ماديا براديش.

وتعيش في الهند نحو 70 في المئة من نمور العالم. وقالت الحكومة العام الماضي إن عدد النمور ارتفع إلى 2967 في 2018، من أدنى مستوى له في 2006، وقدره 1411 نمرا فقط.