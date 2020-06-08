خبير يجيب... هل يجب تثبيت مكافح فيروسات على هاتفك الذكي؟

أعلن خبير تكنولوجيا المعلومات في الأكاديمية المالية وإدارة الاستثمار الروسي، أليكسي كريشفسكي، أنه يجب تثبيت مكافحات الفيروسيات أولا على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، على عكس التي تعمل بنظام " iOS"، مشيرا إلى أن أجهزة أندرويد أكثر عرضة لهجمات القراصنة.

وقال الخبير لصحيفة "برايم" الروسية، إن نظام "أندرويد" هو نظام تشغيل مفتوح يستخدمه جميع مصنعي الهواتف الذكية، باستثناء شركة "آبل".

ووفقا له، فإن ذلك يوفر المزيد من الفرص لأنشطة القراصنة، وبالتالي مزيدا من العمل لمطوري برامج مكافحة الفيروسات.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن "غوغل" لديها برنامجها الخاص لمكافحة الفيروسات، فإن هذا لا يمنع من تثبيت مكافح فيروسات إضافي.

وقال الخبير: "في حال كان الحديث يدور عن برامج مكافحة الفيروسات المجانية، فإن برنامج " Avast" هو الأكثر شيوعا، ومعظم التقييمات إيجابية، أما البرامج المدفوعة فأشهرها مكافح الفيروسات " NOD32" وبرنامج " Kaspersky"".