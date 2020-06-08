الحكم على "أغرب لص" بالحبس 23 أسبوعا

أصدرت محكمة في سنغافورة، حكمها بحبس لص خرق حظر التجول المفروض في البلاد لسرقة ملابس داخلية نسائية من المنازل.

ومنذ عام 2018، سرق لي تشي كين ملابس داخلية من 30 منزلا وعثرت الشرطة بحوزته على أكثر من 100 حمالة صدر.

صاحب الـ39 عاما، كان قد أطلق سراحه بكفالة في تهم تتعلق بقضايا سرقة ملابس داخلية الشهر الماضي، قبل أن يحكم عليه في الوقت الحالي بالسجن 23 اسبوعا.

وقال المدعي العام للمحكمة إن لي "يختار حمالات الصدر والملابس الداخلية لسرقتها على أساس مظهرها".

وفرضت السلطات السنغافورية إغلاقا جزئيا، أوائل أبريل/نيسان، وأغلقت المدارس ومعظم أماكن العمل ولم يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للضرورة، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.