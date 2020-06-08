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    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

    رغم نفيهما الإصابة بكورونا... مفاجأة بشأن شيرين عبد الوهاب وزوجها

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    منوعات
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)
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    كشف مصدر مقرب من المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، عن مفاجأة متعلقة بالجدل المثار حاليا حول إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

    ورغم أن أهالي "الثنائي" نفوا إصابتهما بمرض "كوفيد-19"، إلا أن المصدر أكد أنهما لم يجريا مسحات من الأساس للتأكد من الإصابة بالفيروس، بحسب موقع "في الفن" المصري.

    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    كشف حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا
    وكان حسين حبيب، والد زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أكد أن الأخيرة لم تصب بفيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدا أن ما تردد حول إيجابية تحليل فيروس كورونا الذي أجرته شيرين، غير صحيح.

    واستنكر حبيب كثرة الإشاعات التي يتم تداولها مؤخرا عن زوجة ابنه، وذلك بعد أن ردد بعضهم أن شيرين مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنها أجرت تحليلا أظهر نتيجة إيجابية، وبعد إجرائها تحليلا آخر جاءت نتيجة التحليل سلبية، وهو ما نفاه حبيب من الأساس.

    وفي سياق آخر، كشف حسين حبيب، عن أن ابنه وزوجته شيرين عبد الوهاب، بصدد تقديم برنامج تلفزيوني.

    وأشار حسين حبيب إلى أن هناك فكرة ما زال يتفاوض نجله وشيرين عليها مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لتقديم البرنامج الذي سيذاع بمعدل أسبوعي، بحسب موقع "مصراوي".

    وعن مضمون البرنامج، أوضح حبيب أنه عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها ويقدمان أغاني قديمة وجديدة"، وأضاف أن البرنامج سيلقي الضوء على "كيف تولد الأغنية وكواليس الإعداد لها من كلمة ولحن وتوزيع".

    يشار إلى أنه سبق لشيرين عبد الوهاب خوض تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج "شيري ستوديو"، الذي أذيع في عام 2017 عبر فضائية "دي إم سي" المصرية.

    وكان حسام حبيب قد وجه رسالة، الجمعة الماضية، إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)

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    كشف حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, منوعات, فيروس كورونا, حسام حبيب, شيرين عبد الوهاب
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