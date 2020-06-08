تقرير مهم يجب قراءته قبل شرائك أي سيارة

قام خبراء منظمة " Consumer Reports" غير الربحية بوضع قائمة بالسيارت الأكثر عطلا من ناحية علب السرعة، حيث تضمنت عشرة نماذج بين الأعوام 2001 و2015.

وجاءت سيارة "فورد فوكس 2012 و2015 " في المرتبة الأولى في القائمة، حيث تبدأ المشاكل بالظهور عند بلوغ 48-50 ألف كم من السير.

بينما احتلت شركة نيسان المراكز السبعة مباشرة بعد فورد، وهي "Pathfinder" و"Versa Note" و"Rogue" و"Maxima" و"Sentra" و"Infiniti QX60"، حيث احتاجت لتصليحات عند بلوغها 80 ألف كم.

وجاءت كل من سيارة "GMC Acadia" كلا الإصدارين 2008 و2010 وسيارة "Jeep Wrangler" إصدار عام 2010، المراتب الثلاث الأخيرة على التوالي، حيث احتاجت لتصليحات عند بلوغها 155-160 ألف كم.

بالإضافقة إلى ذلك، اشتكى مالكو "هوندا أوديسي 2001" وسيارة "Acura TL 2003" و"Acura MDX 2002" من علب السرعة، ولكنها لم تدخل ضمن قائمة أسوأ السيارات.